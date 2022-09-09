Cem Uzan 'Pek yakında Türkiyem' diyerek duyurdu: 'Kripto dünyasında devrim'

"Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NFT ve kripto para işine girdiğini duyurdu.

Haber3'te yer alan bilgilere göre; uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, sürprizini açıkladı. Kısa bir süre önce "siyasete geri dönüş" sinyalleri vererek "Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, politikayla birlikte iş hayatında bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Kendi resmi Twitter hesabından "NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem" açıklamasında bulundu.

Uzan'ın bir kripto para mı çıkartacağı yoksa bir kripto para borsası mı kuracağı konusunda henüz net bir bilgi yokken Uzan'ın projesi ile ilgili açıklamayı Eylül ayı içerisinde yapacağı öğrenildi.