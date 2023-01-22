Cem Uzan: Cumhurbaşkanı olarak döneceğim

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzan, "Aday olup olmadığımın bir kesinleşme tarihi var. Ne zaman bu. YSK adayları açıkladığı gün şapka düşer, tıraş gözükür. Bugüne kadar sizler biraz merak etmeye devam edin. Ben de o günü beklemenizi tavsiye ederim. Türkiye’ye Cumhurbaşkanı olarak döneceğim" dedi.

TELE1'de yayınlanan ve Hakan Aygün'le Gizem Fidan’ın sunduğu "Fikir Kulübü"nde konuşan Uzan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bir kişi 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilir'

"Kanunlarda kağıtta yazan geçerlidir. Anayasa’yı okuduğunuzda eski, yeni sistem gibi kelime bulamazsınız. Anayasa 101 çok açık: Bir kişi en fazla 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Bunu ilk gündeme getiren benim. Diğerleri de duydular, önemsediler. Türkiye’deki hukukçular da değerlendirdi. Anayasa’nın kelimesini değiştirme yetkileri yok. Anayasa 116’da ‘Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Erdoğan’ın beyanatları var, yeni sistemde Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok diye…”

'Seçim yenilenirse Erdoğan'ın mazbatası iptal edilecek mi?'

Erdoğan’ın söylediği ne ilk ne son yalan. Daha vahim bir şey daha var. Seçimlerin yenilenmesi nedir? En son seçim yenilenmesi Mart 2019’da oldu. İBB seçimleri yenilendi. Sayın İmamoğlu’na mazbatası verildi, göreve başladı. Yapılan itirazlar sonucunda hani o tarafsız YSK seçimi yeniledi. İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiler. Eğer seçimlerin yenilenmesine karar verilirse Erdoğan’ın mazbatası iptal edilecek mi? Seçimlerin yenilenmesi diyoruz. YSK’nın kararları var. YSK, ‘seçimlerin yenilenmesine ve mazbatanın iptaline’ diyor… Siz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verilirse, Erdoğan’ın mazbatasının iptali gerekir mi, gerekmez mi. Buyursun sevgili Anayasa hukukçularımız tartışsınlar. Ben hukukçu değilim. Eğer mazbatasının iptali gerekirse, o zaman 4 buçuk senenin bütün kararları da yok hükmünde olur mu, ben bilmiyorum. Anayasa hukukçuları bir değerlendirsin.”