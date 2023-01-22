Gelecek Partili kurmay: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz yok

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra “6’lı masanın adayının kim olacağı tartışması” hızlandı.

Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz etmeyeceği daha önce kulislere yansımıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gelecek Partisi’nden bir kurmay da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’yi doğudan batıya geziyoruz. Bizler en son Batman’daydık. Önceleri ‘Kılıçdaroğlu aday olmasın’ gibi istekler gelirdi. Artık bununla karşılaşmıyoruz. Tersine 6’lı masaya bağlanmış, son derece konsolide olmuş bir seçmen grubuyla karşı karşıyayız. Biz, masadan çıkacak her adayın arkasında tek vücut olarak duracağız. Masadaki tüm liderler çok değerli, liyakatli ve de ahlaklıdır” dedi.