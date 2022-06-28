Cem Küçük'ten 'istifa etti' iddialarıyla ilgili açıklama

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in "özür dilemezsen görüntülerini yayınlarım" dediği iddia edilen Türkiye yazarı Cem Küçük 'istifa etti' haberlerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cem Küçük, "Sevgili arkadaşlar işimin başındayım. Yazılanların hepsi yalan" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Cem Küçük'ün, Sedat Peker'in elinde önemli şeyler olmadığı ve blöf yaptığı iddiası üzerine, TGRT’nin de bağlı olduğu İhlas Holding CEO'su ve AKP Milletvekili adayının bir grup erkekle birlikte cinsel ilişki yaşadığı anların görüntüleri sızdırılmıştı.