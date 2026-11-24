İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında hazırladığı iddianamede yer alan mali veriler dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. MASAK raporuna göre Sarıkaya'nın hesaplarında yaklaşık 10 yıllık dönemde 405 milyon lirayı aşan işlem hacmi gerçekleşti. Buna karşın Sarıkaya, savcılık sorgusunda Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için 100 bin lira burs aldığını söyledi.

T24’ten Tolga Şardan'ın yazısına göre, Sarıkaya'nın 1 Ocak 2017 ile 29 Temmuz 2026 arasındaki hesap hareketlerinde 3 bin 55 para girişinde toplam 101 milyon 932 bin 207 lira, 3 bin 778 para çıkışında ise 134 milyon 170 bin 972 liralık işlem tespit edildi. Sarıkaya'nın toplam işlem hacmi 405 milyon 133 bin 973 liraya ulaştı.

2026 yılında yoğunlaştığı belirtilen işlem tutarının aynı yıl 75 milyon 544 bin 815 lira olduğu kaydedildi. Sarıkaya'nın Paribu hesabında 21,4 milyon liralık para girişi ve 27,5 milyon liralık para çıkışı tespit edildi.

Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için burs almış

İddianamenin dikkat çeken bölümlerinden biri de Sarıkaya'nın Haluk Levent'le ilişkisine ilişkin savcılık sorgusu oldu. Levent'i eskiden beri tanıdığını söyleyen Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için bir kez 100 bin lira burs aldığını söyledi.

Fatih Eke'den de yaklaşık 2 milyon lira

Savcılık, Levent'le birlikte Ahbap Derneği soruşturmasında adı geçen Fatih Eke'den Sarıkaya'ya yapılan 21 para transferini de sorguladı. Yaklaşık 2 milyon liralık ödeme aldığını kabul eden Sarıkaya, bu paranın Eke'nin Bebek'te düzenlediği organizasyona gazeteci olarak katılması ve Eke hakkında sosyal medya paylaşımları yapması karşılığında verildiğini savundu.

Sarıkaya, sosyal medya üzerinden kişiler hakkında PR çalışmaları yürüttüğünü ve bu faaliyetlerden gelir elde ettiğini de ifade etti.

Cem Küçük'le milyonlarca liralık para trafiği

MASAK raporunda Cem Küçük ile Tahir Sarıkaya arasındaki para hareketleri de yer aldı.

Buna göre 21 Ekim 2019 ile 1 Nisan 2026 arasında Sarıkaya'dan Küçük'e 38 işlemde 781 bin 800 lira, Küçük'ten Sarıkaya'ya ise 7 işlemde 63 bin 500 lira gönderildi. İki isim arasındaki ortak bağlantılarda ise 28 milyon 734 bin 745 liralık 276 işlem gerçekleştirildi.

Cem Küçük'ün toplam işlem hacminin de 121 milyon 710 bin lirayı aştığı belirtildi. Savcılık, iki kişinin para hareketleri ve ifadelerindeki çelişkiler üzerinden maddi menfaat karşılığında yayıncılık yaptıkları değerlendirmesinde bulundu.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.