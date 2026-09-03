Cem Küçük soruşturması derinleşiyor: 'Fuhuş' ve 'kara para' dosyasında yeni tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ve yandaş gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

T24'ün aktardığına göre soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan Özyurt Savunma firmasının eski ortağı Serdar Özyurt’un tutuklandığı ortaya çıktı.

İki gün önce tutuklandı

Savcılığın elde ettiği yeni deliller sonrasında aynı dosyaya “fuhuş” ve “kara para aklama” suçlamaları eklenmesinden sonra İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında geçen hafta yakalama kararı çıkartıldı.

Dosyanın asıl şüphelisi Cem Küçük’ün 31 Temmuz’da tutuklanmasının ardından geçen hafta yaşanan yeni gelişme kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve bir hafta boyunca firarda olan Özyurt’un salı günü adliyeye gittiği öğrenildi.

Aynı zamanda savunma sanayi iş kolunda faaliyet gösteren Özyurt Savunma adlı firmanın eski ortağı olan Serdar Özyurt, savcılığa verdiği ifadeden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özyurt, mahkemedeki duruşmada tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Özyurt’un hakkındaki kara parayı aklama suçu iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Aynı dosyada adı geçen ve hakkında yakalama kararı verilen İsmail Çanak, geçen hafta sonu savcılığa teslim olmuş ve ifadesini verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Çanak’ın pişmanlıktan faydalandığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

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