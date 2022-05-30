Cem Küçük: Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün Beşiktaş’ın vergi borcuyla ilgili tartışmada dile getirdiği sözleri dikkat çekti.

Beşiktaş'ın da içerisinde bulunduğu kulüplere vergi indirimi yapıldığını iddia eden Cem Küçük, “Bütün takımlara vergi indirimi yapılıyor. Bu indirim yapılıyorsa siyasetin dediğini yaparsın. Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada” dedi.

Ne olmuştu?

Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılmış ve kulübün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 TL olduğu açıklanmıştı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşanmış ve Tunca’nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşanmıştı.