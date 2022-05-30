Fransa'da Saint-Etienne küme düştü, sahaya giren taraftarlar stadı ateşe verdi

Fransa Ligue 1 tarihinin PSG ile en çok şampiyon olan takımı Saint-Etienne, Auxerre'e penaltılar sonucunda mağlup olarak Ligue 2'ye düştü.

Auxerre, Lig 1'e yükselirken; Saint-Etienne taraftarları maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya indi. Havayi fişek ve meşaleler yakan taraftarlar stadyumu adeta ateşe verdi.

Paris Saint-Germain ile birlikte Fransa Ligi'nin en çok şampiyonluğu (10) bulunan Saint Etienne, 2003-2004'ten bu yana ilk kez ikinci ligde mücadele edecek.