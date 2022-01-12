Cem Küçük patronuna teşekkür etti, aldığı zammı açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk'te Küpra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programında yaptığı açıklamada çalıştığı kurumdan yüzde 35-40 oranında zam aldığını söyledi.

Cem Küçük, "Özel sektör maaşları düşük demiştim. Medyada ve benzeri yerde, bazı iş yerleri Allah var iyi zamlar yapıyorlar. Ben kendi çalıştığım kurumda... TGRT ailesine teşekkür ediyorum, yüzde 35-40 arasında zamlar yapıldı. Arkadaşlar memnun. Ben de buradan patronlarımıza teşekkür ediyorum. Çok olumlu iş yaptılar. Herkes iş yerinde memnun. Başka bir yayın grubu yine iyi bir zam yapılmış. Benzer oranda. Oradaki arkadaşlar da söylüyor." ifadelerini kullandı.