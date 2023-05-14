Seçimlere ilişkin ilk sonuçlar ajanslara düşmeye başladı. YSK kararı gerekçesiyle sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmıyor.
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Küçük, "Daha erken. Hiçbir şey kesinleşmedi" dedi.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Cem Küçük: Daha erken, hiçbir şey kesinleşmedi
Sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, iktidara yakın Cem Küçük'ten, "Daha erken. Hiçbir şey kesinleşmedi" paylaşımı geldi.
Haber Merkezi
Seçimlere ilişkin ilk sonuçlar ajanslara düşmeye başladı. YSK kararı gerekçesiyle sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmıyor.
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Küçük, "Daha erken. Hiçbir şey kesinleşmedi" dedi.