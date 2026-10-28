Cem Akaş yaşamını yitirdi

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş 19 yaşındaki oğlunun ölümünden 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Cem Akaş’ın yaşamını yitirmesinin ardından Can Yayınları tarafından paylaşılan mesajda “Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş 19 Ekim’de kalp yetmezliği sonucu aniden hayatını kaybetmişti.

Oğlunun ölümünün ardından açıklama yapan Cem Akaş, ölümün elektronik sigara kullanımından kaynaklandığını düşündüğünü belirterek aileleri uyarmıştı.

Akaş “Ölüm nedeni kalp yetmezliği. Bu masum görünümlü sigaranın akciğerde yarattığı tahribatı ebeveynler de gençler de yeterince bilmiyor. Ben beş yıllık bir kanser tedavisinin sonundayım, bundan sonra ne kadar zamanım olur herhangi bir şey yapmaya, bilmiyorum. Ama olan zamanımda bu konudaki farkındalığı artırmak için Esra’yla birlikte elimizden geleni yapacağız” demişti.

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