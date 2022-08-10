Çelebi'den 'tweet' yanıtı: Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweetlerini neden sildiğini açıkladı

Mehmet Ali Çelebi, Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın moderatörlüğünü yaptığı 'Kayda Geçsin' programına telefonla bağlandı. “AKP ile görüştünüz mü?” sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Çelebi, Deniz Gezmiş ve Berkin Elvan tweetlerini neden sildiğini açıkladı.

Çelebi "Çünkü yeni gördüm. 2012'deki tweetlere bakma şansım yoktu. Cezaevinden çıkar çıkmaz Berkin Elvan'ın cenazesine gitmiş insanım. Hesabım 2012'de açıldı. 2013-2014'de ben cezaevindeyim, tweetleri abim attı. Daha sonrasında hesabı devraldım. Birkaç ay önce abime 'Senin attığın bazı tweetler senin okumalarınla ilgili, kendi attıklarını temizle ileride sorun olmasın' dedim. Ben Berkin Elvan'ı da Uğur Mumcu'yu da Deniz Gezmiş'i de kitaplarımda yazmışım, kitaplarımı mı toplatayım? Tweet silindi, ama benim söylediğim sözler silinmedi, neyin peşindesiniz siz? Konuşmalarım, kitaplarım silindi mi? Şu an hiçbir partiye geçmeyeceğim" dedi.