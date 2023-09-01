Çelebi Bandırma Limanı'nda patronun işçilere sendika baskısı devam ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda Liman-İş Sendikası’nın toplu sözleşme için gerekli çoğunluğu sağladıktan sonra yetki için yasal süreci başlatmasının ardından, patron bu girişimi engellemek için harekete geçti.

İlk aşamada 6 işçiyi işten atan patron, sendika örgütlenmesi yapan işçileri işten atmakla tehdit ediyor.

Sendikanın yetki alma sürecini uzatmak ve engellemek için patron yetkiye itiraz başvurusu yaptı.

E-devlet şifresini vermek istemeyen işçilere tehdit

Bu süre içerisinde limanda örgütlenmeye çalışan işçiler patronun baskı ve tehditlerine maruz kaldıklarını anlattı.

soL’a konuşan işçiler “Örgütlü işçiler olarak yönetim tarafından baskı ve tehditlere maruz kalıyoruz. Bu baskılar yetmiyormuş gibi liman yönetimi, işçilerin sendika üyeliklerini kontrol etmek için hukuksuz bir şekilde e-devlet şifrelerini istiyor. Vermek istemeyen işçileri ise sözlü olarak yaptırım uygulamakla tehdit ediyorlar" diyor.

TKP Bandırma: İşçiler yan yana gelmekten vazgeçmeyecek

Öte yandan TKP Bandırma İlçe Örgütü konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Çelebi patronu işçilerin örgütlenme hakkını engelleyemeyecek" denilen açıklamada liman patronunun işçilerin anayasal hakkı olan sendikal örgütlenmelerine bile tahammül edemediğine dikkat çekildi.

Patronunun tehdit ve mobbing gibi uygulamalarının yan yana gelen ve ekmeği için mücadele eden işçileri engelleyemeyeceği ifade edilen açıklamada "Sendikal örgütlenmeleri engellenen işçiler yan yana gelmekten vazgeçmeyecek" denildi.

Açıklamada Bandırma Çelebi Limanı'ndaki işçilere Patronların Ensesindeyiz Liman İşçileri Ağı'nda yan yana gelerek örgütlenme ve örgütlü mücadeleyi büyütme çağrısında bulunuldu.