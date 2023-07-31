Çelebi Bandırma Limanı'nda sendikaya üye olan 6 işçi işten çıkarıldı

Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş Sendikası), Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'nda, sendikaya üye 6 işçinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Liman-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çelebi Limanı'nda çalışan işçiler Liman-İş Sendikası'na üye oldu ve sendika yüzde 80'in üzerinde çoğunluk sağladı.

24 Temmuz'da yapılan yetki başvurusunun ardından işçilere baskı yapılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "İstifa baskısının da sonuç vermemesi üzerine 27 Temmuz'da 3 işçi arkadaşımız işten atılmıştır. Bu yöntemin de sonuç vermemesi üzerine 28 Temmuz'da 3 işçi arkadaşımız daha işten atılmıştır. 'Ya istifa edersiniz ya ekmeğinizden olursunuz' denilerek açık bir suç işlenmektedir" denildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre işverenin toplu sözleşme görüşmelerini başlatmadığı ve işçilerin sendikal haklarının engellenmesiyle suç işlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşçilerin bu hakkına baskı, tehdit ve işten atmalarla yanıt verilmesi kabul edilemez. Bu hatadan bir an önce dönülmeli ve atılan işçi arkadaşlarımız işe geri alınarak sözleşme süreci başlatılmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da Bandırma limanında yaşananları yerinde incelemeli ve sadece sendikaya üye olduğu için işçiler üzerinde baskı kurulmasına izin verilmemelidir ve atılan işçilerin işe iadesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

Bir kez daha ifade ediyoruz; Bandırma liman işçileri Liman-İş çatısı altında kenetlenmişlerdir ve hiçbir baskı arkadaşlarımızın yasal haklarını kullanmalarını engelleyemez. Binlerce Liman-İş üyesi ve Türkiye işçi sınıfı, Çelebi liman işçileri ile dayanışma içerisindedir. Bu hatadan hızla dönülmesini ve bir an önce atılan işçilerin işe alınması ile birlikte toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması çağrısını yeniliyoruz. Sendika anayasal bir haktır ve engellenemez."