Celalettin Kesim Berlin’de yoldaşları tarafından anıldı

Berlin'de 43 yıl önce şeriatçılar tarafından katledilen Celalettin Kesim, yoldaşları tarafından düzenlenen mitingle anıldı.

5 Ocak 1980 tarihinde Kottbusser Tor meydanında Mevlana Camii’nden çıkan satırlı ve bıçaklı şeriatçılar, meydanda bildiri dağıtan Celalettin Kesim ve diğer TKP’lileri yaralamış, Kesim hastaneye giderken hayatını kaybetmişti.

Hem TKP hem de Alman Komünist Partisine (DKP) üye olan Celalettin Kesim, öldürüldüğü meydanda Türkiyeli ve Alman yoldaşları tarafından anıldı.

Anmaya SDAJ, Yunanistan Komünist Partisi gibi sol ve komünist örgütler de katıldılar.

TKP’li yoldaşları okudukları bildiride, Celalettin Kesim’e olan borçlarını örgütlenerek ve Kesim’in kavgasını verdiği davayı, sosyalist devrim mücadelesini sürdürerek ödeyeceklerini söylediler.