Çekya’nın yeni başbakanı Petr Fiala oldu

Çekya'da ‘Birlikte’ ittifakı ve Sivil Demokrat Parti’nin (ODS) lideri Petr Fiala, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman tarafından ülkenin başbakanı olarak atandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, cuma günü yapılması beklenen ancak Zeman’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bugüne ertelenen görüşme sırasında ikili şeffaf bir bölme ile birbirlerinden ayrı tutuldu.

Çekya’daki parlamento seçimleri 8-9 Ekim’de yapılmıştı. Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.