Çekya'da enerji politikaları protesto edildi: Hükümetin istifası istendi

Çekya’da binlerce kişi Başbakan Petr Fiala hükümetinin politikalarını protesto etmek için Prag'daki Wenceslas Meydanı'nda toplandı. Prag'da “Önce Çekya” sloganıyla düzenlenen protesto gösterisi, kendilerini “siyasetten bağımsız vatandaşlar” olarak tanımlayan bir grup tarafından düzenlendi.

Gösteride siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra cumhurbaşkanı adaylarından Hynek Blasko ve Josef Skala ile Prag Ekonomi Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Miroslav Sevcik, eski Tarım Odası Başkanı Zdenek Jandejsek, Danimarkalı politikacı Mads Palsving ile Alman Parlamento Üyesi Christine Andersonova da yer aldı.

Çekya, AB ve NATO’dan ayrılmalı

Göstericiler, Çekya'nın Rusya ile düşük fiyatlarla doğrudan gaz tedarik sözleşmeleri imzalamasını, Avrupa Birliği (AB), NATO ve Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılmasını ve tarafsız bir ülke olmasını talep ederken, hükümetin enerji fiyatlarına sınırlama getirme yaklaşımını eleştirdi.

Göstericiler, Çekya’nın, yanlış enerji politikaları nedeniyle gaz sıkıntısı yaşayacağını ve bunun da gıda sorununa yol açacağını öne sürdü.

Organizatörlerden Ladislav Vrabel yaptığı konuşmada, “Hükümet derhal istifa etmeli, yeni bir seçim yapılmalı ve ulus yanlısı uzmanlardan oluşan bir hükümet iktidara gelmeli” dedi.

'İnsanlar istismar edilmemeli'

Prag’da gerçekleşen gösteri hakkında açıklama yapan Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, “Meydanlarda, basit görünen ama gerçekçi olmayan çözümler sunan manipülatörler tarafından insanlar istismar edilmemeli” yorumunda bulundu.

'Rus severler Rusya’ya'

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, göstericileri eleştiren bir kişi, elinde taşıdığı “Rus severler Rusya’ya” yazılı pankartla göstericilerin arasına girdi. Göstericiler ile pankartlı kişi arasında yaşanan arbede yaşanırken, pankart taşıyan genç polis tarafından uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 4 saat süren gösteride yaklaşık 10 bin kişinin yer aldığını açıklandı. (İHA)