Çekya, 'Rusya'yı desteklemeyi' suç ilan etti

Çekya başsavcısı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına "desteğini ifade etmenin" hapisle cezalandırılabilecek bir suç olabileceğini söyledi.

Başsavcısı Igor Stříž Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini alenen desteklemenin üç yıla kadar hapis cezasına tabi olabileceğini söyledi.

Çekya menşeli TN Nova adlı televizyon kanalının haberine göre Başsavcılığın açıklamasını takiben Çek polisinin düzinelerce vakayı araştırdığını bildirdi. Çek polis sözcüsü Ondrej Moravcik, "Bu tür eylemleri dikkatle değerlendireceğiz ve bu tür suçları temsil edip etmediklerini derinlemesine analiz edeceğiz" dedi.

Çek polisi açıklamasında “Rus işgalini ve Rus ordusunun faaliyetlerini onaylayan düzinelerce internet yorumu kaydettik. Çevrimiçi alanı yakından izliyoruz ve gönderilerdeki her işarete yanıt vermediğimiz için özür dileriz” dedi.