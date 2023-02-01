Çekya Meclis Başkanı Çin'le yaşanan gerginliğe rağmen Tayvan'ı ziyaret edecek

Çekya Meclis Başkanı Marketa Pekarova Adamova'nın ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı'nın patronlar, belediye başkanları ve akademisyenlerden oluşan bir heyetle Tayvan'a ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Çekya'nın yeni Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Tayvan yöneticisi Tsai Ing-Wen'i araması nedeniyle iki ülke arasında karşılıklı açıklamaların yapılmasının hemen sonrasında ziyarete ilişkin bilgi paylaşımı dikkati çekti.

Pavel, 30 Ocak'ta Tayvan lideriyle telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Çin bu görüşmenin ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geldiğini ileri sürerek tepki göstermişti. Çekya Başbakanı Petr Fiala da egemen bir ülke olduklarını, kiminle nasıl görüşeceklerine kendilerinin karar vereceğini söylemişti. (AA)