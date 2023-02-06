Çekya, Irak, Almanya ve Bulgaristan'dan yardım ekipleri yolda

Çekya, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Arama kurtarma konusunda uzman itfaiyecilerden oluşan ekip, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

Irak Kızılayı da Türkiye'ye 150 kişilik ilk yardım ekibi gönderdi. Irak Kızılayı, Türkiye ve Suriye'de yıkım ve ölümlere neden olan depremlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 150 kişilik gönüllü ilk yardım ekibinin Türkiye'ye gönderildiği ve Suriye'ye ilk yardım malzemeleri, gıda ve çadırdan oluşan 50 ton yardım yollandığı belirtildi.

Eş zamanlı olararak Almanya'dan arama kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Enkaz altındaki insanları bulmak için özel eğitimli ve kokuya duyarlı kurtarma köpeklerinin yanı sıra özel arama teknolojisi de kullanan hızlı kurtarma ekibinin ilk aşamada 100 saat görev alacağı ve gerekirse 14 gün boyunca Türkiye'de kalabilecekleri belirtildi.

Birkaç saat önce de Bulgaristan'ın depremlerin ardından kara yoluyla gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı. Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.