Çekmeköy'de parka iş makineleri girdi, park için nöbet tutanlar gözaltına alındı

İstanbul’da AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parkı yapılaşmaya açmak istemesiyle başlayan mücadele 2 aydır sürüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çekmeköylüler, aynı zamanda deprem toplanma alanı da olan parka Çekmeköy Belediyesi’nin kapalı pazar alanı inşa etmesine izin vermiyor. Çekmeköylülerin yapılaşmaya açılmaması için 62 gündür nöbet tuttuğu park alanına bugün belediye tarafından, çevik kuvvet eşliğinde iş makineleri sokuldu.

Gözaltılar var

İş makinelerinin parka girmesini istemeyen yurttaşlar polise engel olmak istedi. Polisin sert müdahalesinin ardından 9 kişi gözaltına alındı.