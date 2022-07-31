Beykozlular Millet Bahçesi ihalesine karşı yürüdü: 'Beykoz Çayırı çayır kalacak'

Beykoz'u Savunuyoruz Platformu tarafından bugün Beykoz Çayırı'nda düzenlenen basın açıklamasında çayırın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için 3 Ağustos'ta ihaleye çıkılacağı belirtilerek, bu ihale ile çayırın yapılaşmaya açılmak istendiği dile getirildi.

"Beykoz Çayırı çayır kalacak" sloganlarıyla bu alanın Millet Bahçesi adı altında yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceklerini belirten Beykoz halkı mücadeleyi sürdürecekleri mesajını verdi.

Eylemde "Ormanlar nehirler sermaye değiller", "Sermaye elini Beykoz'dan çek", "Rant rant nereye kadar, bitti buraya kadar", "Rantsal dönüşüm istemiyoruz", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", Birleşe birleşe kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

'Açıkça halka yalan söylediler'

Yapılan basın açıklamasında "Bugün burada, ilk olarak geçen sene gündeme gelen Beykoz Çayırı'nı Millet Bahçesi'ne dönüştürme projesine karşı toplandık. Proje ilk gündeme geldiğinde Beykoz Belediye başkanı çeşitli açıklamalarda bulundu, aslında açıkça halka yalan söyledi. Betonlaşma olmayacağını, yeşil alanın arttırılacağını söyledi fakat geçirdikleri planlar başka şey söylüyordu. Geçirilen planlarda imar oranları arttırıldı, kat yükseklikleri arttırıldı, Çayır'a çeşitli yapılar, hatta Çayır'ın altına otopark, üstüne ulaşım istasyonları yapılabileceğina dair planlar geçirildi. Daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilmesine rağmen 'ısrar kararı' şeklinde yeniden aynı planlar gecirildi. 3 ay boyunca her Cumartesi burada Beykoz'daki dayanışmalar olarak nöbet tuttuk, dilekçeler verdik, Beykozluların çoğu burada yapılaşma istemediklerini beyan etti. Bütün dilekçelerimiz, itirazlarımız yok sayılarak, zaten projenin yapılma aşamasında Beykozlulara hiç danışılmadan; halktan kaçırma, halkla yüzyüze gelmeme politikalarıyla ilerlenmeye çalışıldı" denildi.

İhale 3 Ağustos'ta

3 Ağustos Çarşamba günü TOKİ tarafından yapılmak istenen ihale ile Beykoz'un tarihi çayırının yapılaşmaya açılarak doğal ve tarihi değerlerinin yok edilmek istendiği belirtilen açıklamada, 'Millet Bahçesi' projesi kapsamında kıraathane, sosyal tesis, spor sahaları, çocuk oyun olanı denilerek 2 bin 200 metrekarenin üzerinde inşaat alanı planlandığı, toplam yaklaşık 105 bin metrekare alanda Millet Bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları yapımı planlandığı bildirildi.

Açıklamada "Beykozlulara danışılmadan, projenin ilk gündeme geldiği geçen seneden bugüne tüm itirazlarımız yok sayılarak ve halka açıkça yalan söylenerek hayata geçirilmek istenen bu proje meşru olmadığı kadar, yasalara ve hukuka da aykırıdır" denildi.

Çayırda yapılmak istenen imalatların Boğaziçi Kanunu'nun 10 maddesi uyarınca Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kararı ve onayı olmadan yapılmak istenmesinin de kanunsuz olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bir metrekaresinde bile inşaat istemiyoruz'

"Ormanlar, korular, çayırlar sizin maaliyetsiz üzerine çökeceğiniz boş araziler değildir. İstanbul'un son kalan doğal alanlarıdır, halkın belleği ve nefesidir. Düzenleme adı altında yapılaşmaya açmanıza göz yummayacağız.

Amacınız halka hizmet etmekse, atölyeler yapmaksa, millet bahçeleri yapmaksa biz size alan gösterelim:

Beykoz'un kapatılmış fabrika binalarını ve arazilerini düzenleyin, yenileyin. Bizlere, Beykozlulara hizmet edecek sosyal donatı alanlarını oraya yapın. Atıl duran yıkık dökük beton yığınlarını kaldırın, millet bahçelerini oraya yapın. Beykoz çayırı zaten milletin, Beykozluların kullanımımdadır. Nefes aldığımız yeşil alanımızdır. Bir metrekaresinde bile inşaat istemiyoruz.

100 yıldan daha eski tarihi olan bu çayırın üstünde veya altında inşaat düşünmek doğaya ihanettir, Beykozlulara ihanettir."

Basın açıklamasının ardından Beykoz Çayırı'nda topluluğun yürüyüş yapmasına polis engel olmak istedi. Ancak grubun ısrarının ardından pankart ve dövizlerle çayırda kısa bir yürüyüş yapan Beykozlular sloganlar ve halaylarla eylemi sona erdirdi.