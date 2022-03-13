Ceferin: Sporcular kendilerine ait olmayan kararın bedelini ödüyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesi Avrupa Uluslar Ligi ve Rusya’ya dönük yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTVSpor’un Brezilya'da yayın yapan Globo'ya dayandırdığı habere göre, Rus takımlarına ilişkin yaptırımlarla ilgili görüşlerini açıklayan Ceferin, "Ülkedeki tüm yabancı futbolcular oradan ayrıldı. Rus kulüplerine ve Rusya Milli Takımı'na ceza vermek en doğru karardı. Fakat sporcuların kendilerine ait olmayan bir kararın bedelini ödemeleri beni rahatsız ediyor. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

‘Güney Amerika takımları Avrupa Uluslar Ligi’ne...’

Uluslar Ligi’ne ilişkin de konuşan Ceferin, Avrupa Uluslar Ligi'nde değişiklik yapılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Avrupa Uluslar Ligi'nin kurulmasından önce milli takımlar çok fazla maç yapamıyordu. Avrupa'daki büyük takımlar Brezilya, Arjantin ve Uruguay'a karşı oynama ihtiyacı hissediyor. Güney Amerika takımları da Avrupa'daki milli takımlarla oynamak istediklerini söylüyor. Bu harika bir durum ancak yine de bunu konuşmak için erken."

‘Avrupa Süper Ligi’ne süper bile diyemiyorum...’

Öte yandan, konuşmasında Avrupa Süper Ligi'ne de değinen Ceferin, projenin artık devam etmesinin mümkün olmadığını ifade etti:

"Avrupa Süper Ligi'ne 'süper' demeyi bile sevmiyorum. Bu, futbolu satın alabileceğini düşünen insanların verdiği bir karardı. Futbolseverlerin müşteri olduğunu, orta ve küçük ölçekteki kulüplerin oynama hakkının olmadığını düşünenlerin. Gösterilen tepkiler futbolun içinden değil, taraftarlardan gelen tepkiydi. Bu projeyi isteyen insanlar hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir savaşın ortasında yeniden projeyi gündeme getirdiler."



