'Cebimde 5 kuruş yok, karne heyecanı yaşayan oğluma ne alacağım?'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından çocuğuna karne hediyesi alamayan yurttaşla olan konuşmalarını paylaştı. Ali Mahir Başarır videoyu, "Bu ülkede, çocuğuna karne hediyesi alamayan, evladının yanında boğazı düğümlenerek konuşmak zorunda kalan babalar var! Bir parça yüzünüz kızarsın, utanın diyeceğim ama biliyorum çok zor..." diyerek paylaştı.

Yurttaş, "Sorun bana, cebinde kaç para var? Cebimde 5 kuruş yok, karne heyecanı yaşıyor, oğluma ne alacağım? 45 yaşındayım ben ama birkaç parti toplanıp da Kıbrıs'a piknik yapmaya gittiler. Benim evim kira, bu çocuğu nasıl sevindireceğim. Biz babadan gördük Atatürkçülüğü, ben sürtük kelimesini kabul etmiyorum. Bu kadar aşağılandığımı hiçbir zaman görmedim, duymadım. Minibüste gördüm sizleri, hemen indim, sizlerle görüşmek konuşmak için" diye isyan etti.