ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı kurasında ismi çıkanlar işe alınmadı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 24 Şubat 2022 tarihinde Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin’deki toplam 49 çay fabrikasında çalışacak 630 mevsimlik işçi alınacağını duyurmuştu. İŞKUR, lise ve dengi okul mezunlarından “elektrik-elektronik, torna-tesviye, makine teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri” bölümü mezunlarının başvurularının kabul edileceğini açıklamış, ilana İŞKUR üzerinden 33 bin 929 kişi başvurmuştu. 29 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak işçiler belirlenmişti.

15 gün sonra 'diplomalarınız yetersiz' denildi

ANKA'nın haberine göre, kurada isimleri çıkan ve belgelerini hazırlayarak kuruma başvurmaları istenen bazı işçilere, "Diplomalarınız yetersiz" denilerek işe alımlarının iptal edildiği bildirildi. Bu durumda 50 kadar işçinin olduğu belirtildi.

'Dava açacağız'

Kurada ismi çıkan, evraklarını tamamlayıp teslim ettikten sonra işe alınmayacağı haberi verilen makine teknolojisi mezunu Emre Taşar (21) yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ardeşen meslek lisesi makine bölümünden mezunum. ÇAYKUR’a başvurdum hangi branşlarda işçi alınacağı listesi de burada, buraya bunları boşuna koymamışlar. Başvurumu yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı başvurum onaylandı zaten bir eksiklik olsa ben buraya başvuru yapamam İŞ-KUR üzerinden. Başvurumu yaptım kurada çıktım kazandığım için beni aradılar fabrikaya çağırdılar. Fabrikaya gittim. Evraklarımı teslim ettim. Ardından bana işin 'hayırlı olsun' denerek beni gönderdiler. Yaklaşık 15 gün sonra beni telefonla arayan bir yetkili bana ‘seni işe alamıyoruz’ dedi. Nedenini sordum bana ‘diploman bu işte yeterli değil’ dedi. Bu haksız uygulama sadece bizim makine bölümünde değil bütün bölümlerde var. Bu haksızlık, adaletsizlik değil de nedir? Hakkımızı aramak için dava açacağız."

ÇAYKUR’a itiraz etti, cevap alamadı

Kurada ismi çıkan ancak işe alınmayan Ömer Faruk Fazlıoğlu da, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi yazarak, yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak Fazlıoğlu, başvurusuna 1 hafta geçmesine karşın bir cevap alamadı.

'Hukuki değil bu keyfi bir tutum'

ÇAYKUR’da her gün yeni bir uygulamaya tanık olduklarını ifade eden DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, işe alınmama için gösterilen gerekçelerin yasalara aykırı olduğunu belirterek, hakları gasp edilen işçilere hukuki destek vereceklerini, haklarını sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Aslan, şöyle dedi:

"Bu hukuki değil bu keyfi bir tutumdur. Bunun anlamı şu, skoru belirlenmiş bir maçın yeniden oynatılması anlamına gelir. ÇAYKUR işçi alımında alacağı kişilerin hangi özelliklere sahip olacaklarını ilan etmekte, arkadaşlarımız bu koşullarına yerine getirdikleri için sınavlara kuraya katılma hakkı elde ediyorlar. Şimdi şu soruları sormak istiyoruz: Daha önce kura çekimi yapılarak alınan işçilerin kurasında da hile yapıldığını düşündüğümüzde, bugün acaba istedikleri işçiler sınavlara girememiş midir? İstedikleri işçiler bu sınavı kazanamamış mıdır? Yoksa başka yerlere söz verdiklerinden dolayı mı bu işçi arkadaşlarımıza birtakım zorluklar çıkarmaktadırlar? Çağrımız bir an önce işçi arkadaşlarımızın kazanmış oldukları haklarının işbaşı yaptırılarak haklarının kendilerine verilmesidir."