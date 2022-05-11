Çay emekçilerinin yürüyüş kararının ardından Valilik'ten toplantı ve gösteri yasağı

Çay Üreticileri Meclisi, yaş çaya taban fiyat uygulanması, çay üreticisinin özel sektör karşısında korunarak taban fiyatın altında yaş çay alımının yasaklanması, çayda kota ve kontenjan uygulamalarının kaldırılması ve mevsimlik işçilerin kadroya alınması gibi taleplerle imza kampanyası başlatmıştı.
Çay Üreticileri Meclisi, birçok il ve ilçeden çay emekçisinin katılımıyla topladıkları imzaları ve taleplerini Rize'de bulunan Çaykur Genel Müdürlüğüne iletmek üzere yürüyüş gerçekleştirileceğini açıklamış ve 12 Mayıs Perşembe günü Genel Müdürlük önüne çağrıda bulunmuştu.
Rize Valiliği, Çay Üreticileri Meclisi'nin çağrısının ardından, Rize'de 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çay emekçilerinin gerçekleştireceği yürüyüş için "İlimizdeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla kişi ve gruplarca suni gerekçeler oluşturarak basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakları alınan istihbari bilgiler ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.
Valiliğin söz konusu açıklaması şöyle: