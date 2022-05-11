Çay emekçilerinin yürüyüş kararının ardından Valilik'ten toplantı ve gösteri yasağı

Çay Üreticileri Meclisi, yaş çaya taban fiyat uygulanması, çay üreticisinin özel sektör karşısında korunarak taban fiyatın altında yaş çay alımının yasaklanması, çayda kota ve kontenjan uygulamalarının kaldırılması ve mevsimlik işçilerin kadroya alınması gibi taleplerle imza kampanyası başlatmıştı.

Çay Üreticileri Meclisi, birçok il ve ilçeden çay emekçisinin katılımıyla topladıkları imzaları ve taleplerini Rize'de bulunan Çaykur Genel Müdürlüğüne iletmek üzere yürüyüş gerçekleştirileceğini açıklamış ve 12 Mayıs Perşembe günü Genel Müdürlük önüne çağrıda bulunmuştu.

Rize Valiliği, Çay Üreticileri Meclisi'nin çağrısının ardından, Rize'de 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 5 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, çay emekçilerinin gerçekleştireceği yürüyüş için "İlimizdeki huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla kişi ve gruplarca suni gerekçeler oluşturarak basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapacakları alınan istihbari bilgiler ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Valiliğin söz konusu açıklaması şöyle:

"Rize ili mülki sınırları içerisinde 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00'dan itibaren 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar 5 gün süre ile 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanun 17'nci maddesinde istinaden yasaklanmasını; ilimizde düzenlenecek olan ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilan bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasına, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma. Protesto eylemi ve benzeri eylem etkinlerin 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanması; Ayrıca her türlü izinli-izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."