Adana ve Eskişehir'de 15 günlük eylem yasağı

Adana'da siyasi parti ve sendikaların faaliyetleri, Eskişehir'de ise siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere 24 Mayıs'a kadar eylem yasağı getirildi.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada kararın gerekçesi "kentte huzur ortamı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi" olarak sunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb), Eskişehir Valiliğinin kararıyla yarından itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Adana'da da yasak getirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla siyasi parti ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılması ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri 24 Mayıs'a kadar yasaklanmıştır."​