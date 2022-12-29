Çavuşoğlu'nun açıklamalarını Yunanistan 'savaş tehdidi' olarak yorumladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Değil 12, Ege’de 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir." sözlerine Atina'dan cevap geldi.

Yunanistan Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, Çavuşoğlu'nun sözlerini "savaş tehdidi" olarak yorumlarken, "Yunanistan'a gözdağı verilemez veya terörize edilemez" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou ise bugün yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

“Yunan hükümeti, tek belirleyici olarak uluslararası hukuk ve ulusal çıkarları ile hareket ediyor. Egemenlik haklarımız söz konusu olduğunda, davranışımız hiçbir şekilde başkaları tarafından belirlenmiyor.

Türkiye'nin izlediği bu tehdit ve meydan okuma stratejisi, Yunanistan'ın gözünü korkutamayacağı veya terörize edemeyeceği için [Ankara'yı] hiçbir yere götürmez. Türk yetkililerin bunun üzerinde durması ve yeni yılda aynı yolu seçmemesi faydalı olacaktır.”