Çavuşoğlu: Değil 12, Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Değil 12, Ege’de Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları şu şekilde: 

Suriye'yle görüşmeler

  • BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor.
  • Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim.

Azerbaycan

  • Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki zenginliklerin gasbedilmeye çalışılması kabul edilemez.
  • Bu yıl da vatandaş ve soydaşlarımızın huzuru önceliğimiz olmaya devam etti.

Yunanistan ve karasuları tartışması

  • Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir.
  • Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!

​​​​​​​Ukrayna savaşı ve seçimler

  • Ukrayna savaşının başından bu yana 18 bin kişinin tahliyesini sağladık veya katkıda bulunduk.
  • Seçimlerin yurt dışında sağlıklı yapılması için de altyapımızı güçlendiriyoruz.

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'Yunanistan Ege'de '12 mil' kararı almayı planlıyor'