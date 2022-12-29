Çavuşoğlu: Değil 12, Yunanistan'ın 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın "Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları şu şekilde:
Suriye'yle görüşmeler
- BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temaslarımız sürüyor.
- Hulusi Paşa ve Hakan Bey dün Moskova’daydı malumunuz. Ben de Lavrov’la görüşeceğim.
Azerbaycan
- Azerbaycan'ın kendi topraklarındaki zenginliklerin gasbedilmeye çalışılması kabul edilemez.
- Bu yıl da vatandaş ve soydaşlarımızın huzuru önceliğimiz olmaya devam etti.
Yunanistan ve karasuları tartışması
- Değil 12, Ege’de (Yunanistan'ın) 1 mil dahi karasuyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir.
- Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!
Ukrayna savaşı ve seçimler
- Ukrayna savaşının başından bu yana 18 bin kişinin tahliyesini sağladık veya katkıda bulunduk.
- Seçimlerin yurt dışında sağlıklı yapılması için de altyapımızı güçlendiriyoruz.