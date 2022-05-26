Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon sinyali: Elimiz kolumuz bağlı kalamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Suriye'ye operasyon yapılacağının sinyalini vererek, "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz. Gereğini yapmamız lazım" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" ifadelerini kullandı.

'Kimsenin hakkında gözümüz yok'

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür" diye konuştu.

Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğunu söyledik" dedi. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Yunanistan ve ABD'ye tepki

Yunanistan adalarının silahlandırmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.

ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.