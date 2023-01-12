Çavuşoğlu'ndan Suriye ve Rusya ile üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının yüz yüze görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin Şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

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