Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin Şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çavuşoğlu'ndan Suriye ve Rusya ile üçlü görüşmeye ilişkin açıklama
Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının yüz yüze görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını söyledi.
Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Rusya ile üçlü bir görüşmenin Şubat ayı başında olabileceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.