Çavuşoğlu’ndan 'Osman Kavala' tepkisi: Almanya büyükelçisine hadlerini bildirdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Osman Kavala tepkisine ilişkin "Almanya bizim kendi vatandaşımız için neden benim büyükelçimi bakanlığa çağırıyor. Biz de gereğini yaptık. Alman büyükelçisini çağırdık bakanlığımıza. Hadlerini bildirdik. Bizim içişlerimize karışamazsınız. Almanya haddini bileceksin" dedi.

AKP'nin Antalya'da düzenlediği iftar programında konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye’de bir yargı süreci var. Yargı yeri geldiği zaman gerekli kararı verir. Osman Kavala ile ilgili de kararını verdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili yargı kararları varken, bazı ülkeler neden Osman Kavala’yı ön plana çıkarıyorlar." dedi.

'Enflasyon gibi bizim de rahatsız olduğumuz sorunları çözmemiz gerekiyor'

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Covid’den toparlanmayı görmüştük ki Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Diğer taraftan yüksek enerji fiyatları ve 50 yıldır dünyada görülmeyen yüksek enflasyon ve işsizlik yansımaları da var. Türkiye’yi de bu olumsuz gelişmelerin etkilememesi mümkün değil. Mutlaka etkiliyor ve etkiledi. Enflasyon gibi bizim de rahatsız olduğumuz sorunları çözmemiz gerekiyor. Olumsuz gelişmelerin etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece kendimizi düşünmüyoruz. Küresel sistemin de reforma edilmesi gerektiğini söyleyerek bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığımız çaban ortadadır. Bugün seven sevmeyen kim varsa herkes Türkiye’nin bu konuda oynadığı rolü biliyor ve taktir ediyor. Yanı başımızda bulunan bir yangını söndürmek için çaba sarf ediyoruz. Ama bunu bizden başka başaran bir ülke ve bir lider yok.”

'Nerede bitmiş Türkiye?'

"Türkiye’nin ekonomisi bitmiş, Türkiye sıfırı tüketmiş ülke gibi tablo çizmeye çalışıyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Bunlar yalandır. Sizin zamanınızda ihracat 36 milyar dolardı şimdi 250 milyar dolara çıktı. Türkiye dünyanın en büyük 11. ülkesidir. Nerede bitmiş Türkiye? Geçmişte de buna benzer sorular yaşadık. Hepsini aştık. Aşacağız.” ifadelerini kullandı.