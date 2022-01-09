Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Her türlü desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AKP Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda yaptığı konuşmada her yerdeki soydaş ve akraba toplulukların derdini kendi dertleri gördüklerini söyledi.

Kazakistan'daki gelişmeler

"İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız'. İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik."

'Temennimiz bir an önce huzura kavuşması'

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı.

O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü" sözlerini sarf etti.