Çavuşoğlu'ndan İsrail'e: Bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçsinler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu Batı Şeria'da 9 Filistinli hayatını kaybetmesiyle ilgili, "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrine gerçekleştirdiği baskın sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetmişti.