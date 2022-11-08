Çavuşoğlu: Yunanistan konusu ABD'nin terazisini bozdu

Bugün düzenlediği basın brifinginde Kıbrıs ve Ege'deki gelişmelere dair açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda da, Yunanistan konusunda da ABD’nin terazisi bozuldu. Bu konuda da hep birlikte mücadele etmemiz lazım. ABD’ye gerekli uyarıları yaptık son zamanlarda daha dengeli açıklamalar yapmaya başladılar ama bu yetmez. Bununla tatmin olmamız mümkün değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Ege konusunda tezlerimizi sadece BM’ye anlatmıyoruz NATO üyesi ülkelerine de aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkelere de anlatıyoruz. BM’ye gönderdiğimiz mektuplarımızı arkadaşlarımızla birlikte hazırlıyoruz ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere de gönderiyoruz. Avrupa Birliği’nin bu konudaki tutumu belli: Her şartlar altında Rum kesimi haklı, her şartlar altında Yunanistan haklı tutumunu sürdürüyor” ifadelerini kullandı.