Yunan Korgeneral: MİT, cihatçı örgütlerle temaslarından dolayı Rusya için önemli

Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis bir askeri haber sitesi için yazdığı köşe yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye dışındaki faaliyetlerini yorumladı.

Militaire.gr'de çıkan yazısında Kambouridis, "Endişe verici bir nokta MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında bulunmasıdır. Ayrıca, daha önce Genelkurmay Başkanlığının üstlendiği görev olan sınır dışında silahlı operasyonları da artık MİT'in yürütmesi soru işaretleri yaratıyor" dedi.

Yunan Ordusu Korgenerali yayınlanan köşe yazısında "Türk hükümetinin dış politikasının yürütülmesinde, MİT'in aşırılık yanlısı grup ve örgütler ile olan yeraltı bağlantılarının kullanılmasına verdiği önceliği ortaya koyarken, unsurlarının yabancı ülkelerdeki silahlı eylemi, endişeye neden oluyor" derken Yunanistan topraklarında da MİT'in üstlenebileceği olası görevler olabileceğini kaydetti.

'Rusya için vazgeçilmez...'

Suriye iç savaşının başlamasıyla MİT'in IŞİD, El Nusra ve ardılları dahil olmak üzere tüm cihatçı örgütlerle temas kurduğunu yazan Kambouridis bunun "Ankara'yı Rus çıkarları için vazgeçilmez hale getirdiğini" öne sürdü. Kambouridis şu ifadeleri kullandı:

"MİT, Suriye'deki muhalif gruplarla temasları da yürüterek Ankara'nın sahadaki politikasını uygulayan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) oluşumuna neden oldu. Operasyonel düzeyde MİT, bölgedeki Kürt YPG/PKK Örgütü liderlerine yönelik silahlı suikast misyonları yürütüyor ve böylece Ankara'nın kuzey Suriye'de geniş tabanlı yeni bir silahlı operasyon gerçekleştirememesi durumunu telafi ediyor."

'Ankara MİT sayesinde Finlandiya ve İsveç'e şantaj yaptı'

Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin yeniden kurulmasında, büyük ölçüde MİT'in "Müslüman Kardeşler" yetkilileriyle ilişkilerinin etkili olduğunu öne süren Yunan Korgeneral, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını sağlamak için "Ankara'nın şantaj yapabilmesinin" de MİT'in operasyonel yeteneklerinin bir ürünü olduğunu iddia etti.