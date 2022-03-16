Çavuşoğlu ve Lavrov Moskova'da bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önce Rusya’ya ardından da Ukrayna’ya gideceğini belirterek, “Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya’ya gönderiyorum. Yarın Moskova’da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna’ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir” demişti.

Çavuşoğlu, Moskova'ya gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Antalya’nın ardından, Ukrayna krizine çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı sürdürmek üzere Moskova’dayız" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelen Çavuşoğlu görüşme öncesi, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif bir tutum sergiledi. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Türkiye, Montrö Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmeye devam edecek" dedi.

Lavrov ise "Ukrayna ile ilgili görüş ayrılığımız var" dedi. Lavrov, "Türkiye'nin Ukrayna konusundaki dengeli tutumu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Lavrov'la görüştükten sonra Ukrayna'ya gidecek.