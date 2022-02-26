Çavuşoğlu ve Lavrov görüştü: Türkiye arabuluculuk teklifinde bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu'nun arabuluculuk teklifinde bulunduğu açıklandı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'nın son durumu ele alındı. Açıklamada Çavuşoğlu'nun "askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını" belirttiği ve "askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin "arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu" belirttiği aktarıldı.

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