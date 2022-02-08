Çavuşoğlu ve Blinken arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken, Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim konuşuldu

Görüşmede, Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.

Kuzey Suriye’deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG’nin Suriye’deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.

Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Görüşmede, Kafkaslardaki son gelişmeler ve Ermenistan’la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken’ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir.

Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

