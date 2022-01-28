'Erdoğan, Çavuşoğlu'nun önerdiği isimleri kabul etmiyor'

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Birlikte çalışmayı önerdiğiniz isimlerin Cumhurbaşkanlığı’nca sistematik olarak kabul edilmemesi veya uzun süredir bekletilmesi karşısında görevinizden affınızı istemeniz gündeminizde midir” diye sordu.

Sibel Özdemir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun merkez ve yurt dışı teşkilatlarına üst düzey atama taleplerinin uzun bir süredir karşılanmadığı ve istifaya zorlandığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Özdemir, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Dışişleri Bakanlığı’na gittikçe daha fazla sayıda dışarıdan atamanın yapıldığı bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte Bakanlık merkez teşkilatında üst düzey kadrolara atama yapılmaması dikkat çekmektedir. Üst düzey atama dosyalarının Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına önerildiği ancak bu dosyaların onaylanmadığı, onaylanma aşamasının uzatıldığı ve bu yüzden de birçok üst düzey görevin vekaleten yürütüldüğü kamuoyuna yansımaktadır” dedi.

Özdemir, Bakan Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Dışişleri Bakanlığı göreviniz sürecinde Bakanlık merkez teşkilatında yıllar itibariyle bakan yardımcısı, genel müdür başta olmak üzere kaç üst düzey atama önerinizi Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına sundunuz? Yıllar itibariyle hangi önerileriniz Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı’nca uygun görülmüş ve kaçı uygun görülmemiştir? Gönderildikleri tarihler itibariyle kaç üst düzey atama öneriniz Cumhurbaşkanlığı makamında onaylanma aşamasındadır?

Dışişleri Bakanlığı göreviniz sürecinde Bakanlık yurt dışı teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yıllar itibariyle kaç üst düzey (büyükelçi, daimî temsilci, başkonsolos, fahri konsolos vd.) atama önerinizi Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı’na sundunuz? Yıllar itibariyle hangi önerileriniz Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı’nca uygun görülmüş ve kaçı uygun görülmemiştir? Cumhurbaşkanlığı makamında gönderilme tarihleri itibariyle onaylanma aşamasında olan kaç talebiniz bulunmaktadır?

Bakanlığınız bünyesinde vekaleten yürütülen üst düzey kadrolar, söz konusu önergenin verildiği tarih itibariyle hangileridir?

Birlikte çalışmayı önerdiğiniz isimlerin Cumhurbaşkanlığı’nca sistematik olarak kabul edilmemesi veya uzun süredir bekletilmesi karşısında görevinizden affınızı istemeniz gündeminizde midir? Atamaların bekletilmesi veya uygun görülmemesinin nedeninin istifaya zorlandığınız yönündeki kamuoyunda oluşan iddialar doğru mudur?

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında bir madenciye tekme atan Yusuf Yerkel’in Almanya’nın Frankfurt kentine ticari ataşe olarak atanma sürecinde Bakanlığınızın tutum ve görüşü sorulmuş mudur? Sorulduysa hangi yönde görüş bildirilmiştir?”