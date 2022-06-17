Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kanı durdurmaya çalıştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te "Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Diploma Töreni"ne katıldı. Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, "Çabalarımız her zaman Ukrayna’daki kan dökümünü durdurmaya yönelik. Savaşın ilk günlerinden itibaren her zaman diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştık. Ukrayna’nın bağımsızlığını destekledik, sağlam bir duruş sergiledik" dedi.

"Savaşın diyalog ve müzakereyle çözüleceğine inanıyoruz. Acil bir şekilde barışın için çalışmak bizim sorumluluğumuz" diyen Çavuşoğlu "Suriye’de, Libya’da, Güney Kafkaslar’da ve Balkanlar’da her zaman kalıcı ve siyasi diyaloğu desteklemeye devam ettik. İnsani yardımları Afganistan’dan Yemen’e kadar Somali’den Filistin’e kadar vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)