Çavuşoğlu: Türkiye'de bir araya gelme planı hâlâ masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Putin ile Zelenskiy Türkiye'de bir araya gelecekler mi?" sorusuna "Her ikisi de bir araya gelme konusunda olumlu şeyler söylüyor. Türkiye'de bir araya gelme planı hâlâ masada. Şartlar oluşursa bir araya gelecekler" diye yanıt verdi.

Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında konuşan Çavuşoğlu "Her iki taraf için en zor konu Donbas ve Kırım'ın statüsü. Sonuçta iki liderin bir araya gelmesi hâlâ masada. Soru ise ne zaman gelecekleri. Her an olabilir, çok uzun da sürebilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan iki liderle de sürekli olarak temas halinde..." dedi.