Rusya'dan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonucunun "Kiev'in Moskova'nın meşru taleplerini dikkate almaya hazır olup olmadığına" bağlı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında yapılan açıklamada, "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin perspektiflerine ilişkin olarak, Rusya'nın değişmez ilkesel tutumu teyit edildi: Müzakerelerin sonucu, tamamen Kiev'in meşru taleplerimizi dikkate almaya hazır olup olmadığına bağlı" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Ukrayna sahasındaki, özellikle de Mariupol çevresindeki durum hakkında görüş alışverişi yaptığını aktaran bakanlık, "Rus tarafı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerdeki ağır insani durumun tüm sorumluluğunun, sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan ve Rus ordusu tarafından düzenli olarak açılan insani koridorları kullanmayı reddeden Ukraynalı aşırı sağcı milliyetçi taburlara ait olduğunu bir kez daha vurguladı" dedi.