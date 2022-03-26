Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'daki Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi tartışmasına değinen Çavuşoğlu, "S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8'de. Türkiye NATO'nun sağlam bir müttefikidir" dedi.
Bakan Çavuşuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
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(Rusya-Ukrayna Savaşı) Kolaylaştırıcı ve arabulucu olmak istiyoruz. İşimiz iki ülkeyi çözüme yönlendirmek. Hepimizin kan dökülmesine son vermek için çaba göstermesi gerekiyor.
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S-400'ler zaten geldi, anlaşması yapıldı. Ukrayna'ya vermemiz söz konusu değil. Türkiye'nin daha fazla hava savunma sistemine tabi ki ihtiyacı var. Müttefiklerimizden alamıyorsak başka kaynaklar ararız.
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Gazda Rusya'ya bağımlılığımız eskisinden daha az çünkü biz alternatif kaynaklar yarattık. Kendimiz üretiyoruz. Hava savunma sistemimiz de olacak.
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(Rus oligarklar Türkiye'ye gelir mi?) Yasal olan her şeye müsaade edeceğiz, yasadışı faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Rus oligarklar bize misafir olacaksa Batı gibi tavır sergilemeyeceğiz. Rus turistler Türkiye’ye gelecekse buna izin verilir. Uluslararası hukuka aykırı değilse sıkıntı yok.
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Türkiye NATO bütçesine katkıda ilk 8'de. Türkiye NATO'nun sağlam bir müttefikidir.