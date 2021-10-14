Çavuşoğlu, Taliban heyeti ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan'ın Taliban yönetiminin dışişleri bakan vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

ANKA'da yer alan habere göre, Taliban heyeti, Çavuşoğlu tarafından karşılandı. Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Taliban heyeti ile kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük" açıklamasında bulundu.

Libya Dışişleri Bakanı'yla da görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Libya Dışişleri Bakanı ile son derece samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.