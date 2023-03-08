Çavuşoğlu: Suriye ile görüşmeler dörtlü formatta olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Suriye ile görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu "İlk toplantı üçlü formatta gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı kardeşim de bu toplantılara katılmak istediklerini söyledi. Biz de Türkiye olarak bundan hiçbir beis olmadığını söyledik. Ruslara da İran'ın katılmasında mahsur yok dedik. Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Dörtlü formatta olacak. Bu toplantı için Ruslardan teknik bir toplantı teklifi geldi. Bunun için bakan yardımcımız gelecek hafta Moskova'da toplantıya katılacak" dedi.

Çavuşoğlu "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti ertelenmişti. O ziyaretin gerçekleşmesi için ne yapabileceğimizi konuştuk. İran'a deprem sürecinde gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyoruz" dedi.

'Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz'

Abdullahiyan ile bugünkü görüşmede ikili konuları ve bölgesel meseleleri değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu "Enerji konusunda işbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Nükleer anlaşmanın bir an önce imzalanmasında fayda görüyoruz. Türkiye ve İran olarak var olan sorunları gidermek, ilişkilerimizi geliştirmek ve var olan sınamalar konusunda işbirliği yapmak için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Depremlerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Deprem Türkiye'de 11 ilimizi etkiledi. Elbette Suriye'de de ciddi bir hasara yol açtı. Suriyeli kardeşlerimiz de vefat etti. Kendi yaralarımızı sararken Suriye'ye sessiz kalmamız mümkün değildi. Suriye'ye yardımların ulaştırılması için elimizden geleni yaptık. Bugüne kadar 475 BM yardım TIR'ı geçti. Suriye'ye yardım götürmek isteyen tüm uçaklara hava sahamızı açtık" dedi.

Abdullahiyan: Türkiye'nin güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise "Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile depremden dolayı dayanışma ruhunu paylaşıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar İran İslam Cumhuriyeti'nde toplumun en önemli parçasıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz" diyen Abdullahiyan "İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'daki geçici hükümet ile görüşmelerine devam ediyor. Biz onları resmi olarak tanımıyoruz. Umarız ki önümüzdeki günlerde hükümet kurulur. Kafkasya'daki sorunların temeli siyonistlerin oraya ayak basmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD yaptırımlarının ilişkilere etkisine ilişkin soru üzerine Abdullahiyan "İran-Türkiye ilişkileri kardeşliğe ve komşuluğa dayanıyor. Tek taraflı yaptırımlar buna etki etmez" dedi.