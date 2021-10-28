Çavuşoğlu: Sınır dışı işlemlerine başlamıştık, bavullarını toplayanlar oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçi krizine dair açıklamada bulundu.

Bildiri sonrası hemen talimat verdiğini, "Hepsini çağırın, hadlerini bildirin" dediğini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine sınır dışı işlemlerine başladık, Pazartesi Kabine'ye arz edecektik. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra panik daha da derinleşti. Hazırlıklarımızdan haberdar olan elçiler arasından bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş" dedi.

Açıklamanın arkasında Biden'ın olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Nordik ülkelerin önerileri sonucunda hazırlanmış bir metin. Bizim edindiğimiz bilgiye göre, genç diplomatlar tarafından hazırlanan açıklamaya onay vermişler" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesi ve F-16 tartışmalarına ilişkin de dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer" dedi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD Kongresi'nin kararlarında Türkiye düşmanı lobilerin de etkili olduğunu görüyoruz. ABD yönetimleri Patriot'ları bize satmadı. Cumhurbaşkanımızın korumalarının basit silahlarına bile izin vermediler. Biz de ihtiyaçlarımız doğrultusunda başka kaynaklara yöneldik. Amerikan yönetimi kararlı durursa kongreyi etkiler.

Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır. Şu anda ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı zaman başka alternatiflere döner. Alternatiflerimiz var. Eğer ABD bu sorunları çözmek istemezse ya da Kongre bunu engellerse Su-35 ve Su-57 dahil diğer seçenekler devreye girer."