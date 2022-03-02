Çavuşoğlu: Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik, üçü geçemezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu.

Montrö ve Boğazlar konusunda konuşan Çavuşoğlu, "En son Ruslar 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildi. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik" dedi.

Çavuşoğlu, "Dostane bir şekilde Rusya'ya bu gemileri göndermeyin dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi" diye konuştu.