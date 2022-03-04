Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'yı Türkiye'de bir araya getirmek istiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları'nı Antalya'da gerçekleşecek bir forumda bir araya getirmek istediklerini açıkladı. Çavuşoğlu, "Türkiye iki ülke ile de diyalog kurabiliyor. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna operasyonu öncesinde iki tarafı bir araya getirmek istediklerini, iki tarafında bunu onayladığını açıkladı. Çavuşoğlu Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın, Antalya Diplomasi Fuarı'na katılamayabileceğini, ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava sahasının açık olmasının stratejik açıdan önemli olduğu belirtti.