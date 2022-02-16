Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Gerginliğin çözümü için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çektiği belirtilen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Lavrov Antalya'daki diplomasi forumuna katılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na ve bu vesileyle Antalya’da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını de teyit etti. Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lavrov’a teşekkür etti.

Kuleba ile görüşme

Çavuşoğlu bugün ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkür etti.